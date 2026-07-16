На Украине назвали причины увольнения министра обороны Федорова

«Страна.ua»: Зеленский уволил Федорова, потому что США продвигали его в президенты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова, потому что США продвигали его на должность главы государства. Об этом сообщает «Страна.ua» в Telegram.

«Во-первых, все более откровенная самостоятельная политическая игра Федорова при поддержке грантовых кругов, близких к НАБУ/САП, евроструктурам и Демпартии США. В этих кругах Федорова уже фактически в открытую сватали на следующего президента Украины», — отметило одну из причин отставки Федорова издание.

Также министр обороны был снят с поста из-за борьбы за освоение военного бюджета страны, которая «вступила в конфликт» с приближенными к Зеленскому. Кроме того, украинского лидера раздражал острый конфликт Федорова с главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александром Сырским.

Ранее отправленный в отставку министр обороны Украины высказался о необходимости уволить Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова. По словам Федорова, это нужно для сокращения преступности в армии.