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09:32, 18 июля 2026Спорт

Слуцкий сравнил Акинфеева с Сафоновым

Слуцкий: Сафонову не хватит одного сезона, чтобы встать в один ряд с Акинфеевым
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Матвей Сафонов

Матвей Сафонов. Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сравнил голкипера парижского ПСЖ Матвея Сафонова с вратарем московского ЦСКА Игорем Акинфеевым. Специалист высказался на канале «Послезавтра» в YouTube.

Тренер назвал такое сравнение не очень этичным. «Матвей, по существу, отыграл один сезон на топовом уровне. Акинфеев 23 года доказывает свой уровень, сыграл столько матчей на ноль. Нельзя одним сезоном, даже выдающимся, даже с победой в Лиге чемпионов, встать в один ряд с Акинфеевым», — заявил Слуцкий.

Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. Вместе с парижским клубом он дважды выиграл Лигу чемпионов, дважды стал чемпионом Франции, выиграл Межконтинентальный кубок.

Акинфеев выступает за московский клуб на протяжении всей карьеры. Вместе с армейцами вратарь шесть раз становился чемпионом России, а также завоевывал Кубок УЕФА.

Ранее в России началось голосование за лучшего вратаря сезона.

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