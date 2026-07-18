Умные «Герани» поразили контейнеровоз у острова Змеиный

МО России: «Герань-4 Сикер» и «Гербера Сикер» поразили контейнеровоз у острова Змеиный

Контейнеровоз, который перевозил военные грузы, поразили у острова Змеиный российскими умными дронами. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

Военные использовали реактивные аппараты «Герань-4 Сикер» и «Гербера Сикер» с двигателем внутреннего сгорания для удара по судну, которое перевозило грузы для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дроны модификации «Сикер» оснащены MESH-модемом, который позволяет пилоту управлять беспилотником. Также российские аппараты получили алгоритмы машинного зрения для автоматического распознавания, захвата и наведения на цель.

Ранее в июле Минобороны России опубликовало кадры удара по локомотивам на Украине. Составы, которые перевозили грузы для ВСУ, поразили дронами «Герань». Цель атаковали около населенного пункта Божедаровка Днепропетровской области.