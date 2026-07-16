Минобороны опубликовало видео удара по локомотивам ВСУ

Минобороны показало кадры ударов «Геранями» по локомотивам ВСУ

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры удара по локомотивам на Украине, использовавшимся Вооруженными силами Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

«Расчеты БПЛА «Герань» нанесли точные удары по железнодорожным локомотивам, задействованным для доставки военных грузов ВСУ», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен близ населенного пункта Божедаровка Днепропетровской области.

Ранее заместитель командира 9-го инженерно-саперного полка с позывным Гагарин рассказал, что ВС РФ взяли под огневой контроль последнюю переправу украинских войск через Северский Донец за Красным Лиманом.