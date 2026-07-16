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19:53, 16 июля 2026Бывший СССР

Минобороны опубликовало видео удара по локомотивам ВСУ

Минобороны показало кадры ударов «Геранями» по локомотивам ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры удара по локомотивам на Украине, использовавшимся Вооруженными силами Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

«Расчеты БПЛА «Герань» нанесли точные удары по железнодорожным локомотивам, задействованным для доставки военных грузов ВСУ», — указано в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесен близ населенного пункта Божедаровка Днепропетровской области.

Ранее заместитель командира 9-го инженерно-саперного полка с позывным Гагарин рассказал, что ВС РФ взяли под огневой контроль последнюю переправу украинских войск через Северский Донец за Красным Лиманом.

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