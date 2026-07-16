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19:19, 16 июля 2026Бывший СССР

Армия России лишила ВСУ последней переправы у Красного Лимана

Офицер Гагарин: ВС России контролируют единственную переправу ВСУ у Красного Лимана
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под огневой контроль последнюю переправу украинских войск через Северский Донец за Красным Лиманом. Об этом рассказал заместитель командира 9-го инженерно-саперного полка с позывным Гагарин.

«Инженерную технику периодически там [на переправе] жгут наши подразделения. Личный состав там уничтожаем, передвигающийся на пикапах. Ежедневно эта работа ведется, враг усилий не оставляет», — рассказал Гагарин.

По его словам, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) через Северский Донец ранее были понтонные и насыпные переправы, но все были уничтожены.

Ранее военный аналитик Евгений Норин рассказал, что битва за Славянско-Краматорскую агломерацию — главную крепость ВСУ в Донбассе — уже началась.

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