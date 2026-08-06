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08:09, 6 августа 2026Мир

США нарастили обмен разведданными с Украиной

Politico: Обмен разведданными между США и Украиной набирает обороты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global look Press

Обмен разведданными между США и Украиной набирает обороты и вернулся к прежним высоким показателям. Об этом пишет Politico.

«По мнению экспертов, давно занимающихся вопросами Украины, сотрудничество между США и Украиной в области обмена разведданными вернулось к прежним высоким показателям», — говорится в публикации.

Американский сенатор Марк Уорнер также заявил изданию, что видит признаки улучшения сотрудничества в области обмена разведданными между Вашингтоном и Киевом. «Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась», — сказал он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что удары по мирному населению России наносятся с использованием разведданных, предоставляемых Западом. Он подчеркнул, что ответственность за атаки лежит не только на Киеве, но и на тех, кто предоставляет ему разведывательную информацию.

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