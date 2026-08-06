Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:01, 6 августа 2026Наука и техника

Назван простой способ снизить риск инсульта

JAHA: Небольшая физическая активность снижает риск инсульта при фибрилляция предсердий
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Branislav Nenin / Shutterstock / Fotodom

Даже небольшая физическая активность может снижать риск инсульта и преждевременной смерти у людей с фибрилляцией предсердий. Об этом сообщили исследователи в статье, опубликованной в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Ученые проанализировали данные более 87 тысяч жителей Норвегии, за которыми наблюдали около 15 лет. Среди участников свыше 6500 человек страдали фибрилляцией предсердий — нарушением сердечного ритма, способным привести к образованию тромбов и инсульту.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

По сравнению с малоподвижными людьми у участников с низким уровнем активности риск инсульта оказался ниже на 9 процентов, со средним — на 19 процентов, а с высоким — на 18 процентов. Риск смерти от любых причин снижался соответственно на 11, 18 и 22 процента. У людей с фибрилляцией предсердий регулярная активность также была связана с увеличением продолжительности жизни в среднем на 0,5–1,2 года.

Авторы подчеркивают, что при фибрилляции предсердий даже умеренное увеличение подвижности может быть полезно для профилактики инсульта и преждевременной смерти.

Ранее ученые выяснили, что привычка ложиться спать очень рано или очень поздно повышает риска инфаркта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Отражена самая массовая атака вражеских БПЛА». ВСУ выпустили по российскому региону более 90 дронов. Что известно?
    Логистический комплекс маркетплейса поврежден при атаке ВСУ в российском регионе
    Минобороны выпустило заявление после самой массированной атаки ВСУ на регион России
    В российском регионе акула подплыла к пляжу с людьми
    Виктория Лопырева восхитила фанатов фото в черном бикини
    160-килограммовый брачный аферист из Подмосковья исхудал и пожаловался на стресс
    Назван простой способ снизить риск инсульта
    Появились подробности о самой массовой атаке ВСУ на российский регион
    Путин выразил признательность стратегическому партнеру
    Глава МИД Азербайджана приехал в Киев после встречи с Лавровым
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok