Назван простой способ снизить риск инсульта

JAHA: Небольшая физическая активность снижает риск инсульта при фибрилляция предсердий

Даже небольшая физическая активность может снижать риск инсульта и преждевременной смерти у людей с фибрилляцией предсердий. Об этом сообщили исследователи в статье, опубликованной в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Ученые проанализировали данные более 87 тысяч жителей Норвегии, за которыми наблюдали около 15 лет. Среди участников свыше 6500 человек страдали фибрилляцией предсердий — нарушением сердечного ритма, способным привести к образованию тромбов и инсульту.

По сравнению с малоподвижными людьми у участников с низким уровнем активности риск инсульта оказался ниже на 9 процентов, со средним — на 19 процентов, а с высоким — на 18 процентов. Риск смерти от любых причин снижался соответственно на 11, 18 и 22 процента. У людей с фибрилляцией предсердий регулярная активность также была связана с увеличением продолжительности жизни в среднем на 0,5–1,2 года.

Авторы подчеркивают, что при фибрилляции предсердий даже умеренное увеличение подвижности может быть полезно для профилактики инсульта и преждевременной смерти.

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