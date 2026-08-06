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08:01, 6 августа 2026Россия

Появились первые кадры с места крушения самолета в Иркутской области

Губернатор Кобзев выложил кадры с места крушения самолета Cessna 182 в Иркутской области
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Губернатор Игорь Кобзев выложил кадры с места крушения самолета Cessna 182 в Бодайбинском районе Иркутской области. Снимки появились в канале чиновника в Telegram.

Судя по выложенным снимкам, легкомоторный самолет ударился о сопку — у него поврежден бок, передняя часть кабины, несколько крупных деталей оторвались от корпуса.

Канал «#кобзевнасвязи» в Telegram

Кобзев отметил, что первые кадры с места происшествия предоставили сами спасатели.

О пропаже самолета в российском регионе стало известно 3 августа. Тогда Кобзев указывал, что воздушное судно занималось мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе. К поискам людей подключали самолет из Якутии и два вертолета. Позже выяснилось, что пилоты выжили, собрали рацию из подручных средств и сами связались со спасателями.

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