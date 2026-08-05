Стала известна судьба пилотов пропавшего двое суток назад в российском регионе самолета

Пилотов пропавшего в Иркутской области самолета нашли живыми

Пилотов пропавшего двое суток назад в Иркутской области самолета Cessna 182 нашли, они живы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пилоты пропавшего самолета найдены, живы», — сообщили агентству в экстренных службах. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

О пропаже самолета в российском регионе стало известно 3 августа. Тогда иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщил, что воздушное судно занималось мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе.

По его словам, на борту значились летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. На поиски отправили самолет из Якутии и два вертолета.