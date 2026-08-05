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15:14, 5 августа 2026 (обновлено: 15:19, 5 августа 2026)Россия

Стала известна судьба пилотов пропавшего двое суток назад в российском регионе самолета

Пилотов пропавшего в Иркутской области самолета нашли живыми
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Robert Buchel / Shutterstock / Fotodom

Пилотов пропавшего двое суток назад в Иркутской области самолета Cessna 182 нашли, они живы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пилоты пропавшего самолета найдены, живы», — сообщили агентству в экстренных службах. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

О пропаже самолета в российском регионе стало известно 3 августа. Тогда иркутский губернатор Игорь Кобзев сообщил, что воздушное судно занималось мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе.

По его словам, на борту значились летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. На поиски отправили самолет из Якутии и два вертолета.

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