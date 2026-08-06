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Из жизни
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08:01, 6 августа 2026Из жизни

Неизвестный хищник съел смотрителя знаменитого заповедника

Неизвестный хищник съел смотрителя знаменитого заповедника Хуайкхакхэнг в Таиланде
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Takaeshiro / Shutterstock / Fotodom  

В Таиланде неизвестный хищник растерзал смотрителя знаменитого заповедника Хуайкхакхэнг. Об этом сообщает The Thaiger.

Поиски 48-летнего Сакарина Вичаджана начались утром 5 августа после того, как он не явился на собрание по поводу организации на территории природоохранной зоны молодежного лагеря. В 200 метрах от ближайшего наблюдательного поста коллега мужчины нашел его вещи и мобильный телефон. Кроме того, там была москитная сетка, в которой обнаружили часть скальпа Вичаджана. На земле были видны следы волочения.

Вскоре в 200 метрах от этого места в ручье нашли частично съеденные останки смотрителя. В администрации Хуайкхакхэнга заявили, что на Вичаджана, скорее всего, напал тигр, так как там встречаются эти хищники. Тем не менее, что именно произошло с мужчиной, пока неизвестно.

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Заповедник Хуайкхакхэнг был создан в 1972 году, а с 1991-го входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом свободное посещение природоохранной зоны запрещено, так как ее территория используется биологами для восстановления популяций животных, находящихся под угрозой исчезновения. В частности, в Хуайкхакхэнге обитает последняя дикая популяция водяных буйволов в стране. Для посетителей открыты только несколько так называемых общественных зон на границах заповедника.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр попытался утащить женщину из ее дома. Пострадавшую удалось спасти односельчанам.

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