Тигр проник в дом и за голову вытащил женщину на улицу

В Индии тигр напал на женщину в ее хижине

В деревне Паррапур Байгатола, Индия, тигр похитил Сугни Бай Дхурве из ее хижины. Об этом сообщает The Straits Times.

Ночью 2 августа хищник проник в дом и напал на женщину, пока она спала. Он схватил Дхурве за голову и вытащил на улицу. Услышав крики, жители деревни бросились к месту происшествия с факелами.

Тигр оттащил женщину на 300 метров от хижины, а затем бросил, испугавшись огня, и сбежал в лес. Дхурве с тяжелыми травмами доставили в больницу. Спасти ее не удалось.

Ранее сообщалось, что в Индии, недалеко от тигриного заповедника Валмики, 65-летний Аклу Ядав пережил нападение хищника. Тигр схватил мужчину за ногу и попытался утащить в лес.

