Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:09, 4 августа 2026 (обновлено: 12:25, 4 августа 2026)Наука и техника

Названы лучшие смартфоны с большим аккумулятором

Xiaomi 17 Max, Honor Power 2 назвали лучшими смартфонами с большим аккумулятором
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Joan Cros / NurPhoto / Getty Images

Журналисты издания GizmoChina собрали список актуальных смартфонов с большим аккумулятором. Список опубликован на сайте медиа.

Подборку открыли с Xiaomi 17 Max. Этот аппарат, который, кроме батареи емкостью 8000 миллиампер-часов, получил экран LTPO OLED и камеру с 200-мегапиксельным объективом. В топ включили Lenovo Legion Y70 — он имеет аккумулятор той же емкости и производительный чип Snapdragon 8 Gen 5.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro назвали лучшим смартфоном по соотношению цены и качества. Авторы отметили большую батарею емкостью 9000 миллиампер-часов и защиту корпуса по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Также специалисты выделили OnePlus Nord 6: кроме аккумулятора на 9000 миллиампер-часов, смартфон получил экран с частотой 165 герц и 12 гигабайт оперативной памяти. Honor Power 2 назвали уникальным аппаратом, так как телефон оснащен батареей емкостью 10 080 миллиампер-часов.

В списке оказался и iQOO Z11 — у аппарата батарея на 9020 миллиампер-часов и дисплей с частотой 165 герц. Oppo K15 Pro+ выделили как мощный девайс с батареей 8000 миллиампер-часов. Кроме того, телефон имеет поддержку быстрой зарядки мощностью 100 ватт.

В конце июля журналисты издания GizmoChina перечислили лучшие недорогие смартфоны из Китая. В список вошли CMF Phone 2 Pro, Realme P4x 5G, Moto G37 и другие девайсы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ атаковали промзону Чехова. Есть жертвы и раненые. Подробности удара
    Китай сократил закупки древесины в России
    Раскрыты подробности о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Геленджик детей
    Россиянам назвали разрешенное расстояние между постройками на даче
    Против россиян развернули целую сеть по распространению фейков
    Число жертв среди детей при атаке ВСУ по Геленджику возросло
    Банки увеличили возврат похищенного мошенниками у россиян
    Британский блогер-неонацист с судимостью за антисемитизм примет участие в выборах
    Анастасия Ивлеева подарила мужу лодку за 1,2 миллиона рублей
    Подростков обстреляли на улице российского региона
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok