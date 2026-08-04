Названы лучшие смартфоны с большим аккумулятором

Xiaomi 17 Max, Honor Power 2 назвали лучшими смартфонами с большим аккумулятором

Журналисты издания GizmoChina собрали список актуальных смартфонов с большим аккумулятором. Список опубликован на сайте медиа.

Подборку открыли с Xiaomi 17 Max. Этот аппарат, который, кроме батареи емкостью 8000 миллиампер-часов, получил экран LTPO OLED и камеру с 200-мегапиксельным объективом. В топ включили Lenovo Legion Y70 — он имеет аккумулятор той же емкости и производительный чип Snapdragon 8 Gen 5.

Xiaomi Redmi Note 17 Pro назвали лучшим смартфоном по соотношению цены и качества. Авторы отметили большую батарею емкостью 9000 миллиампер-часов и защиту корпуса по стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Также специалисты выделили OnePlus Nord 6: кроме аккумулятора на 9000 миллиампер-часов, смартфон получил экран с частотой 165 герц и 12 гигабайт оперативной памяти. Honor Power 2 назвали уникальным аппаратом, так как телефон оснащен батареей емкостью 10 080 миллиампер-часов.

В списке оказался и iQOO Z11 — у аппарата батарея на 9020 миллиампер-часов и дисплей с частотой 165 герц. Oppo K15 Pro+ выделили как мощный девайс с батареей 8000 миллиампер-часов. Кроме того, телефон имеет поддержку быстрой зарядки мощностью 100 ватт.

В конце июля журналисты издания GizmoChina перечислили лучшие недорогие смартфоны из Китая. В список вошли CMF Phone 2 Pro, Realme P4x 5G, Moto G37 и другие девайсы.