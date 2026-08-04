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14:43, 4 августа 2026 (обновлено: 14:48, 4 августа 2026)Россия

Назван способ предотвратить нападение НАТО на Россию

Военэксперт Кнутов заявил, что победа РФ в СВО предотвратит нападение НАТО
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Победа России в специальной военной операции (СВО) предотвратит возможное нападение на страну Североатлантического альянса (НАТО). Этот способ обеспечить безопасность России назвал российский военэксперт, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов, его слова приводит NEWS.ru.

По словам эксперта, победа над Украиной является единственным возможным средством заставить страны Запада сесть за стол переговоров. Он добавил, что аккуратная тактика России может быть расценена как слабость.

«Чем медленнее и с наименьшим уроном мы будем действовать в отношении противника, тем он гораздо наглее и увереннее будет себя вести, считая, что Россия якобы слабая и с ней легко справиться», — заявил он.

Ранее учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заявил, что России пора прекратить жалеть «чужих» и вместо этого нанести противнику сокрушительный удар, чтобы затем диктовать условия переговоров с позиции силы.

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