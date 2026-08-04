Малофеев призвал применить оружие массового поражения и не жалеть «чужих»

Малофеев о переговорах: Хватит жалеть чужих, пора применить оружие массового поражения

Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев заявил, что России пора прекратить жалеть «чужих» и вместо этого нанести противнику сокрушительный удар, чтобы затем диктовать условия переговоров с позиции силы. Об этом пишет «Царьград».

Так он прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, которые допустили усиление ударов по России как средство подтолкнуть Москву к переговорам.

«Давайте не позволим им над нами куражиться. Давайте не позволим им даже надеяться на то, что нас можно принудить к миру силой. Давайте покажем им, что мы сами кого хочешь можем принудить к миру на условии безусловной капитуляции. Давайте продемонстрируем нашу сокрушительную мощь. Давайте применим оружие массового поражения. И после этого назначим переговоры. В зоне, свободной от заражения. Хватит жалеть чужих. Давайте пожалеем своих людей», — написал Малофеев.

Его заявление прозвучало после того, как в Киеве объявили о готовности к переговорам в любой момент, однако, по его мнению, за этим стоят не мирные намерения, а попытки давления на Россию, в том числе через удары по беззащитным отдыхающим в Геленджике.

Малофеев также обратил внимание, что американские чиновники поочередно высказались о необходимости наращивания ударов по России, чтобы принудить ее к переговорам, а Зеленский и его советник Подоляк немедленно заявили о готовности к диалогу. Однако учредитель «Царьграда» убежден, что такие действия нельзя расценивать как мирный жест, а лишь как попытку продавить Москву через насилие.