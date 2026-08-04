Эксперт заявил о неготовности США и Ирана к мирному соглашению

RTVI: США и Иран тянут время в переговорах из-за ядерной программы и Ормузского пролива

Политолог-американист, преподаватель НИУ ВШЭ Глеб Игнатьев заявил, что ни США, ни Иран не намерены заключать мирное соглашение, а продолжающиеся переговоры используются сторонами лишь для того, чтобы выиграть время. Об этом он сказал в программе «Большой Ньюзток» на RTVI.

Он отметил, что разногласия между Вашингтоном и Тегераном слишком принципиальны, и условий, которые устроили бы обе стороны, на данный момент не существует.

«Я думаю, что обе стороны тянут время и не планируют реально приходить ни к какому заключению сделки, потому что нет таких условий, которые бы устроили обе стороны, и их разногласия слишком принципиальны. Для Соединенных Штатов Америки принципиальная позиция — это то, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Иран считает своим правом обогащать уран, как они говорят, для мирного атома. Ну, если мы верим, то действительно это делается без каких-либо военных целей», — пояснил Игнатьев.

Он также указал на столкновение интересов в Ормузском проливе: США заинтересованы в беспошлинном провозе энергоресурсов, а Иран видит в этом свой важнейший рычаг давления на весь мир, который будет использовать, пока существует нынешний режим в Тегеране.

По словам эксперта, при наличии двух таких принципиальных моментов, о которых невозможно договориться, ни о какой реальной сделке речи идти не может, а речь идет лишь о временных переговорах, которые снова и снова будут прерываться на некоторые критические события или информационные поводы. Заявление Игнатьева прозвучало на фоне сообщений президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров с Ираном, при этом американский лидер подчеркнул, что это последний для Тегерана шанс на мирное урегулирование.