Бывшая жена Гуфа поддержала его бывшую невесту

Бывшая жена Гуфа Айза назвала обвинившую его в абьюзе Салахову лучшей женщиной рэпера

Бывшая жена рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Айза высказалась об обвинениях в адрес рэпера со стороны его экс-возлюбленной Разият Салаховой. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Айза-Лилуна Ай поддержала Разият и назвала ее своей подругой, несмотря на скандал с Долматовым. Также она выразила уверенность, что артист попытается вернуть Салахову, когда осознает потерю.

«Лучшее, что было с ним за всю жизнь! Рая не пользовалась ни его статусом, ни его деньгами, не пиарилась на их отношениях и т.д. Хотя я ей советовала обратное. Ты всегда останешься моей подругой», — написала она.

Айза подчеркнула, что остается на стороне экс-невесты певца, так как тоже пережила подобный опыт.

Ранее Разият назвала Гуфа монстром. По словам девушки, она подвергалась унижениям со стороны артиста.