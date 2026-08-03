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16:47, 3 августа 2026 (обновлено: 16:52, 3 августа 2026)Культура

Бывшая Гуфа назвала его монстром и обвинила в унижениях

Бывшая возлюбленная Гуфа Разият Салахова обвинила его в унижениях перед другими девушками
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывшая возлюбленная рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Разият Салахова раскрыла пугающие подробности их отношений. На высказывания девушки обратил внимание Telegram-канал Super.

По словам Разият, она подвергалась унижениям со стороны артиста. В частности, Гуф через камеры видеонаблюдения следил за тем, как девушка плачет после одной из ссор.

«Он пересылал сообщения, где я ему пишу, как люблю, как страдаю, просто угорал. Три года с монстром. Он тупо унижал меня перед другими телками, ему это нравилось, как я страдаю по нему. Я в таком шоке нахожусь. Как это низко, ниже некуда», — написала Салахова.

Долматов был в отношениях с девушкой с 2023 года. Они несколько раз расставались и сходились.

Ранее Алексей Долматов посетил занятия по теннису своей дочери. Рэпер поделился редким совместным снимком с девочкой.

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