Бывшая Гуфа назвала его монстром и обвинила в унижениях

Бывшая возлюбленная Гуфа Разият Салахова обвинила его в унижениях перед другими девушками

Бывшая возлюбленная рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Разият Салахова раскрыла пугающие подробности их отношений. На высказывания девушки обратил внимание Telegram-канал Super.

По словам Разият, она подвергалась унижениям со стороны артиста. В частности, Гуф через камеры видеонаблюдения следил за тем, как девушка плачет после одной из ссор.

«Он пересылал сообщения, где я ему пишу, как люблю, как страдаю, просто угорал. Три года с монстром. Он тупо унижал меня перед другими телками, ему это нравилось, как я страдаю по нему. Я в таком шоке нахожусь. Как это низко, ниже некуда», — написала Салахова.

Долматов был в отношениях с девушкой с 2023 года. Они несколько раз расставались и сходились.

Ранее Алексей Долматов посетил занятия по теннису своей дочери. Рэпер поделился редким совместным снимком с девочкой.