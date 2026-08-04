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15:42, 4 августа 2026Россия

Россиянин схватил за горло семилетнего школьника в компьютерном клубе

Молодой человек схватил за горло школьника в компьютерном клубе в Адыгее
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Молодой человек схватил за горло школьника в компьютерном клубе в Адыгее. Об этом рассказала РЕН ТВ мать пострадавшего семилетнего мальчика.

Россиянка отметила, что ее ребенок покупал чипсы, когда внезапно на него набросился взрослый посетитель клуба. Он начал хватать учащегося за горло и поднимать.

Ребенок смог вырваться и ушел к компьютерам, чтобы начать игру. Но молодой человек и там его настиг. Он стал толкать и пихать мальчика, после чего вывел его на улицу и избил.

О случившемся матери рассказала свидетельница нападения. МВД по региону проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае похитили 11-летнего мальчика. Ребенок сумел вырваться от обидчиков и убежать. Преступников задержали.

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