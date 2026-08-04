Приглашение на свидание обернулось для должника по алиментам походом в российский суд

В Свердловской области суд назначил административный арест должнику по алиментам

В Свердловской области суд назначил административный арест должнику по алиментам, который перепутал номер и пригласил сотрудницу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) на свидание. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ведомства.

Мужчина будет под арестом 10 суток. Его задолженность по алиментам приблизилась к 900 тысячам рублей.

Приставы связались с ним по телефону. Должник принял сотрудницу службы за новую знакомую по имени Марина, обрадовался, сам рассказал, где находится, и пригласил ее в гости. Он даже попросил «не краситься», отметив, что естественная красота ему нравится больше.

Вместо девушки к нему приехали судебные приставы. Мужчину доставили в отделение и составили протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия ФССП взыскала с задолжавших по алиментам россиян 53,3 миллиарда рублей, что на 17 процентов (7,8 миллиарда рублей) больше, чем годом ранее.