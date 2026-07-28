С задолжавших по алиментам россиян начали активнее выбивать долги

«Ъ»: Объем взысканий с должников по алиментам в январе-июне 2026 года взлетел на 17 %

По итогам первого полугодия Федеральная служба судебных приставов (ФССП) взыскала с задолжавших по алиментам россиян 53,3 миллиарда рублей, что на 17 процентов (7,8 миллиарда рублей) больше, чем годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вместе с тем количество уголовных дел, напротив, снизилось со 28,6 тысячи до 27,4 тысяч, как и число административных правонарушений — на 3,5 тысячи, до 50 тысяч.

В общей сложности на середину года в реестре должников находятся около 300 тысяч имен, из них мужчины составляют 82,5 процента. В прошлом году глава ведомства Дмитрий Аристов отмечал, что доля мужчин была больше — 83 процента.

Руководитель Центра международного права Сергей Охотин объяснил возросшую эффективность ФССП возможностью при долге свыше 10 тысяч рублей ограничивать неплательщика в праве управления автомобилем и выезде за границу. По его словам, такая мера на практике оказалась более рабочей, чем привычный арест банковских счетов.

Впрочем, адвокат Екатерина Тютюнникова напоминает, что система научилась только выбивать долги, но не решать саму проблему, потому что база неплательщиков остается устойчивой. Поэтому в части профилактики приставам еще есть над чем работать.

Ранее Аристов рассказал, что вскоре для неплательщиков алиментов введут новые ограничения, в том числе отказ от предоставления ряда государственных услуг.