19:04, 31 октября 2025Россия

В России появятся новые ограничения для неплательщиков алиментов

Аристов сообщил о проработке новых ограничений для неплательщиков алиментов
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В России появятся новые ограничения для неплательщиков алиментов. О проработке мер «Известиям» сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов.

По его словам, в будущем должникам по алиментам будут отказывать в предоставлении ряда государственных услуг. Сейчас к неплательщикам применяются арест и реализация имущества, запрет на выезд за пределы РФ и управление транспортным средством, а также административная и уголовная ответственности.

«Пока реестр неплательщиков алиментов носит социально-ориентированный характер, побуждающий граждан к самостоятельному исполнению требований по уплате алиментов, чтобы исключить репутационные потери, а также неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью», — отметил Аристов.

Ранее адвокат Татьяна Кузьминова назвала способы повысить алименты на ребенка.

    Все новости