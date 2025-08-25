Адвокат назвала способы повысить алименты на ребенка

Юрист Кузьминова: Увеличить алименты можно через взыскание расходов на ребенка

Помимо алиментов на ребенка можно взыскать дополнительные расходы. Сюда относятся плата за лечение и различные секции. Об этом рассказала РИА Новости российский адвокат Татьяна Кузьминова.

По ее словам, если ребенок и получатель алиментов после расторжения брака живут в съемном жилье, а плательщик не принимает добровольного участия в этих расходах, выплачивая минимальные алименты, которых не хватит на оплату аренды квартиры.

Кузьминова отметила, что статьей 86 Семейного кодекса предполагается закрепление в отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения необходимость взыскания дополнительных расходов с отдельно проживающего родителя.

Кроме того, взыскать добавочные расходы можно по состоянию здоровья ребенка. Сюда относятся траты на протезирование или иные медицинские манипуляции. Увеличить расходы на алименты можно, если требуется оплатить обучение, спортивные мероприятия, секции, добавила юрист.

«Если ответа нет, или вы получили отказ: обращение в районный суд по месту жительства истца или ответчика с иском о взыскании дополнительных расходов на ребенка», — рекомендовала Кузьминова.

Ранее сообщалось, что отсутствие общения с отцом может быть основанием для отказа в наследстве. Об этом стало известно из определения Верховного суда РФ, который отменил решения судов по делу жительницы Кемеровской области. Сначала ее родители развелись: отец общался с ней и даже платил алименты, но потом у него появилась другая семья. Родственники стали взаимодействовать все реже, а затем и вовсе перестали.

В июле должников по алиментам предупредили об одном серьезном последствии. По словам Кузьминовой, в этом случае приставы могут запретить водить автомобиль.