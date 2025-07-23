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06:31, 23 июля 2025Россия

Должников по алиментам предупредили об одном серьезном последствии

Адвокат Кузьминова: ФССП может запрещать должникам по алиментам водить авто
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) имеет право запрещать должникам по алиментам водить автомобиль. Об этом в разговоре с журналистами РИА Новости сообщила российский адвокат Татьяна Кузьминова.

Как уточнила специалист, ограничение в пользовании специальным правом в виде управления может быть распространено на любой вид транспорта, в том числе и на машины. Соответствующая мера является промежуточной, но «существенной для многих», пояснила Кузьминова.

По словам юриста, подобное ограничения характеризуется как стимулирующее к исполнению обязательства по содержанию детей, при этом на практике достаточно активно применяется к неплательщикам алиментов.

Ранее россиянам перечислили законные причины изъятия машины у автовладельца. За сотрудниками МВД закрепляется такой право, при котором они могут временно забрать машину у автовладельца, если это поможет догнать им преступника, а служебного транспорта по близости нет. Кроме того, расстаться с авто рискуют должники и любители неправильной парковки.

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