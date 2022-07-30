Российский юрист назвал законные причины изъятия машины у автовладельца

Юрист Миронов заявил о возможности изъятия автомобилей у россиян по уголовным делам

Российские полицейские имеют право забрать машину у автовладельца, если в этот момент они должны догнать преступника, а служебного транспорта по какой-то причине рядом нет. Законные причины изъятия машины назвал «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По словам юриста, в таких случаях сотрудник МВД должен назвать собственнику авто должность, специальное звание, фамилию и подразделение, а также предъявить служебное удостоверение и сообщить о месте и времени возврата машины, а также предоставить номер телефона дежурной части ОВД.

«Особенностью такого изъятия является то, что у собственника может не оказаться протоколов, подтверждающих передачу транспортного средства сотруднику правоохранительных органов», — отметил Миронов.

Также забрать машину у человека могут в том случае, если он управляет ей без прав или в нетрезвом виде. Кроме того, причиной изъятия может стать производство по уголовным делам и неуплата долга. В последнем случае авто забирает судебный пристав-исполнитель.

«Собственник в этом случае знает не только то, в связи с чем произведено изъятие у него автомобиля, но и понимает, каким образом остановить этот процесс, то есть, что нужно сделать, чтобы долг был погашен», — добавил юрист.

Также временно расстаться с машиной рискуют те, кто паркуется в неположенных местах. В этом случае транспортное средство перевозят на спецстоянку.