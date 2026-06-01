18:52, 1 июня 2026Экономика

Мишустин посетовал на падение числа книжных магазинов в России

Кирилл Луцюк

Фото: Freedomz / Shutterstock / Fotodom

В России сокращается количество книжных магазинов, и следует задуматься о том, какие новые функции можно им придать. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его процитировало ТАСС.

Глава правительства констатировал, что благодаря цифровизации появилась возможность получить доступ к книге, к любому произведению искусства через интернет или мобильный телефон. Однако следствием этого стало снижение спроса на бумажные книги. Поэтому, как полагает Мишустин, пора задуматься о том, какие еще услуги, какие еще интересные для детей идеи могли бы в этих книжных магазинах так или иначе быть представлены.

Ранее сообщалось, что с 1 января по 20 марта 2026 года средняя стоимость книги в России сократилась на девять процентов в сравнении с показателем за 2025-й. Одной из причин этого эксперты назвали демпинг со стороны маркетплейсов, рост популярности электронных книг, а также устойчивый интерес граждан к приобретению произведений «с рук» на специализированных сайтах.

