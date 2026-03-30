Цены на книги в России изменились

«Контур»: Средняя стоимость книги в России упала на 9 процентов в 2026 году

С 1 января по 20 марта 2026 года средняя стоимость книги в России сократилась на девять процентов в сравнении с показателем за 2025-й. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные «Контур».

К подобному выводу аналитики компании пришли, изучив информацию о более чем трех миллионах потребительских чеков.

Снижение цен эксперты объяснили рядом факторов. К числу основных причин такой динамики они отнесли демпинг со стороны маркетплейсов, рост популярности электронных книг, а также устойчивый интерес граждан к приобретению произведений «с рук» на специализированных сайтах.

Чтобы оставаться на плаву в сложившихся на внутреннем рынке реалиях, отмечают аналитики, традиционные ретейлеры, если и поднимают цены на литературную продукцию, то делают это постепенно. В противном случае, пояснили эксперты, книжные сети рискуют потерять часть клиентов. «Продавцам приходится подстраиваться под текущие условия рынка», — резюмировали в «Контуре».

На фоне падения спроса на печатные издания в России стали массово закрываться книжные магазины. Только за январь-ноябрь прошлого года число подобного рода розничных точек в стране сократилось на 11,3 процента. Главной причиной подобной динамики эксперты назвали резкое усиление конкуренции со стороны маркетплейсов.

