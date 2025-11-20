Экономика
13:13, 20 ноября 2025Экономика

В России стали массово закрываться книжные магазины

«Ведомости»: Число книжных магазинов в России упало на 11,3 процента
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В январе-ноябре 2025 года количество книжных магазинов в России сократилось на 11,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го. О заметном сокращении этого вида торговых точек в стране сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Ассоциации книгораспространителей (АСКР) и журнала «Книжная индустрия».

К началу последнего осеннего месяца количество книжных снизилось до 2247 единиц, уточнили аналитики. За последние несколько лет число открытых в крупных российских городах точек кратно уступило количеству закрытых — 135 против 338 штук.

Наиболее стремительное сокращение числа розничных точек эксперты зафиксировали в Центральном федеральном округе. На данный момент открытыми там числятся лишь 433 книжных магазина. Заметное снижение также фиксируется в Сибири (минус 39 единиц) и Приволжье (минус 32) — до 209 и 519 точек соответственно. Единственным исключением стал Урал, где количество подобного рода магазинов, напротив, увеличилось на 7 штук и достигло 244 единиц.

Главной причиной массового закрытия книжных в стране аналитики называли резкое усиление конкуренции со стороны маркетплейсов. Традиционной рознице, отмечают в «Библио-глобусе», тяжело выдерживать столь большой напор. В последние несколько лет именно онлайн-площадки оказались основным каналом сбыта бумажных книг в России. Маркетплейсы обладают гораздо большими возможностями для демпинга, что в итоге привело к ощутимому перетоку потребителей из розницы. На динамику также оказали влияние различные издержки традиционных площадок — аренда помещений, высокие налоговые ставки и затраты на оплату труда многочисленных сотрудников.

В целом спрос на книги в России в последние несколько лет сдерживают высокие темпы роста стоимости печатных и онлайн-изданий. Только в 2022-2023 годах книги в стране подорожали в среднем на 20 процентов. Резкое увеличение цен было вызвано рядом факторов, включая нехватку бумаги, изменение валютных курсов, а также значительным повышением стоимости импортного оборудования и запчастей, которые до начала боевых действий на Украине поставлялись в Россию в основном из европейских стран.

