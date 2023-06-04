Издатели сообщили о подорожании книг на 20 процентов

«Известия»: за год книги подорожали на 20%, а к концу года цены на них вырастут еще на 15%

За прошлый год книги подорожали на 15-20 процентов, а до конца текущего года их стоимость увеличится еще на 15 процентов. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что рост цен вызван нехваткой бумаги и изменением курса валют. Помимо этого, подорожание книжной продукции связано с повышением стоимости оборудования и запчастей из Европы, которые необходимы для книгопечатания, говорится в материале. В Российском книжном клубе считают, что цены на книги продолжат расти и в этом году. Как пояснили в организации, за первые три месяца их стоимость повысилась на 5 процентов, а к концу 2023 года ожидается подорожание еще на 10-15 процентов.

С таким прогнозом согласился источник газеты в крупном издательстве, который также отметил, что увеличение стоимости книг в мягкой обложке будет не таким существенным, поскольку для их производства нужна менее дорогая бумага. По мнению руководителя редакционных групп издательства «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) Ольги Киселевой, в наибольшей опасности находятся цветные и подарочные книги, для выпуска которых используются дорогие материалы.

Ранее сообщалось, что российские типографии начали закупать бумагу в Китае и Турции. Как рассказал гендиректор «Красногорской типографии» Павел Мелихов, на поставки из Китая приходится 35 процентов мелованной бумаги.