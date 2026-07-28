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19:59, 28 июля 2026Силовые структуры

Боец поп-ММА попал под уголовное дело после скандального видео на Мамаевом кургане

В отношении бойца поп-ММА Коваленко возбудили дело о реабилитации нацизма
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

В отношении бойца поп-ММА Святослава Коваленко возбудили уголовное дело после записи скандального ролика с купюрой на Мамаевом кургане. Об этом сообщает «Mash на спорте».

По данным источника, дело расследуется по статье о реабилитации нацизма.

Коваленко снял на видео, как бросил в воду у скульптуры «Стоять насмерть» купюру в пять тысяч рублей и наблюдал за прохожими, которые пытались достать деньги. На кадрах было видно, как люди лезли руками в фонтан. В результате один из прохожих разулся и нырнул в воду за купюрой. На ролик обратили внимание полицейские.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге судят мужчину за похищение человека после общения в чате знакомств.

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