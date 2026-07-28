В сети нашли двойника Галкина

«Лента.ру»: Блогера Романа Глока провозгласили в сети двойником Максима Галкина

Пользователи соцсети Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) нашли двойника юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Как стало известно «Ленте.ру», им в сети провозгласили блогера Романа Глока.

Многие пользователи обратили внимание на сходство Галкина и Глока после того, как блогер опубликовал фотографию, на которой он сидит на переднем сидении машины. «Потерял очки, теперь вот так», — подписал он снимок.

«Это грустно, конечно, но зачем вы загрузили фото Галкина?», «Потерял очки он, а обознались сослепу все мы», «Я реально подумала, что это Галкин, и не могла понять, почему он такой молодой до сих пор», «Скажите честно, вы его сын?», «Алле Борисовне [Пугачевой] потом и будешь объяснять», «Макс, ну ***, нихера без Аллы не можешь», «Пишите теперь Алле Борисовне, он *** не видит», — поиронизировали в комментариях пользователи сети.

Позднее Глок опубликовал картинку, созданную с помощью искусственного интеллекта, на которой он стоит рядом с Галкиным. «Теперь это моя мечта», — пошутил блогер.

Ранее стало известно, что Галкин спел на украинском языке на корпоративе в Европе. Юморист вел мероприятие в яхт-клубе в Монако.