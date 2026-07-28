Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:54, 28 июля 2026Интернет и СМИ

В сети нашли двойника Галкина

«Лента.ру»: Блогера Романа Глока провозгласили в сети двойником Максима Галкина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @rm_glok

Пользователи соцсети Threads (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) нашли двойника юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Как стало известно «Ленте.ру», им в сети провозгласили блогера Романа Глока.

Многие пользователи обратили внимание на сходство Галкина и Глока после того, как блогер опубликовал фотографию, на которой он сидит на переднем сидении машины. «Потерял очки, теперь вот так», — подписал он снимок.

«Это грустно, конечно, но зачем вы загрузили фото Галкина?», «Потерял очки он, а обознались сослепу все мы», «Я реально подумала, что это Галкин, и не могла понять, почему он такой молодой до сих пор», «Скажите честно, вы его сын?», «Алле Борисовне [Пугачевой] потом и будешь объяснять», «Макс, ну ***, нихера без Аллы не можешь», «Пишите теперь Алле Борисовне, он *** не видит», — поиронизировали в комментариях пользователи сети.

Позднее Глок опубликовал картинку, созданную с помощью искусственного интеллекта, на которой он стоит рядом с Галкиным. «Теперь это моя мечта», — пошутил блогер.

Ранее стало известно, что Галкин спел на украинском языке на корпоративе в Европе. Юморист вел мероприятие в яхт-клубе в Монако.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «До Харькова ракета долетит за 13-20 минут». Иран пригрозил Украине ответом на удар по торговому судну в Каспийском море
    Корейская лапша подорожала на фоне войны США с Ираном
    В российском поселке состоялось массовое крещение
    В России высказались об отправке атомных подлодок в Ла-Манш
    Москвичей обнадежили насчет сроков купального сезона
    Боец поп-ММА попал под уголовное дело после скандального видео на Мамаевом кургане
    Уроженка Белоруссии получит миллиарды в наследство от финансиста-педофила Эпштейна. Каким был их роман?
    Актера приговорили к 99 ударам плетью после обвинений в изнасиловании
    Названы лучшие пляжи мира
    Непопулярный в России автобренд намерен предложить россиянам новый кроссовер
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok