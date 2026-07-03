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14:01, 3 июля 2026Интернет и СМИ

Галкин спел на украинском языке на корпоративе в Европе

Юморист Максим Галкин исполнил украинскую песню на корпоративе в Монако
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) спел на украинском языке на корпоративе в Европе. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, комик исполнил украинскую песню музыканта Степана Гиги «Любов то сон» на мероприятии в яхт-клубе в Монако. Также на корпоративе выступил бывший солист группы Modern Talking Томас Андерс.

Ранее стало известно, что Галкин провел корпоратив для победительницы конкурса «Мисс Украина» Маргариты Паша. Уточнялось, что вместе с ним на мероприятии выступали звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава и бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон.

Перед этим продюсер Павел Рудченко заподозрил Галкина в желании стать политиком. На такое предположение его натолкнула поездка юмориста в Ереван во время проведения в Армении VIII саммита Европейского политического сообщества, куда в том числе прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

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