Галкин спел на украинском языке на корпоративе в Европе

Юморист Максим Галкин исполнил украинскую песню на корпоративе в Монако

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) спел на украинском языке на корпоративе в Европе. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, комик исполнил украинскую песню музыканта Степана Гиги «Любов то сон» на мероприятии в яхт-клубе в Монако. Также на корпоративе выступил бывший солист группы Modern Talking Томас Андерс.

Ранее стало известно, что Галкин провел корпоратив для победительницы конкурса «Мисс Украина» Маргариты Паша. Уточнялось, что вместе с ним на мероприятии выступали звезда шоу Comedy Woman Екатерина Варнава и бывший резидент Comedy Club Игорь Меерсон.

Перед этим продюсер Павел Рудченко заподозрил Галкина в желании стать политиком. На такое предположение его натолкнула поездка юмориста в Ереван во время проведения в Армении VIII саммита Европейского политического сообщества, куда в том числе прибыл президент Украины Владимир Зеленский.