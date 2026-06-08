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11:14, 8 июня 2026Интернет и СМИ

Галкин провел корпоратив для победительницы «Мисс Украина» с конкурсами на русском языке

Галкин провел корпоратив для украинской модели Паша с интерактивами на русском языке
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) провел корпоратив для обладательницы титула «Мисс Украина-2019» Маргариты Паша с конкурсами на русском языке. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Комик работал ведущим на дне рождения победительницы украинского конкурса красоты. Мероприятие, куда было приглашено 30 человек, прошло во французском городе Сен-Тропе. Также вместе с Галкиным работали бывшая участница проекта Comedy Woman Екатерина Варнава и экс-резидент Comedy Club Игорь Меерсон. Среди приглашенных артистов была певица Светлана Лобода, отмечает Shot.

Кроме того, по информации издания, Галкин исполнил с именинницей песню, которую ранее исполнял в дуэте с Аллой Пугачевой. Shot также отметил, что все интерактивы на мероприятии проводились на русском языке. В конце модель сообщила о беременности и вместе с гостями узнала пол будущего ребенка.

Ранее Галкин обратился к тем, кто критикует его фотографии из спортзала. Он пошутил, что недоброжелатели «считают калории его успехов».

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