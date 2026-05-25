Галкин обратился к хейтерам под фото из спортзала

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обратился к хейтерам под фото из спортивного зала. Пост опубликован на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
49-летний ведущий разместил несколько кадров с тренировки. На снимках он позировал в черной майке и спортивных шортах, демонстрируя мышцы. «Хейтеры считают калории моих успехов. Я — свои подходы», — пошутил он в описании к публикации.
Подписчики восхитились внешним видом Галкина под фотографиями. «Вы так похорошели», «Красавец», «Удивляешь каждый раз», — высказывались многочисленные фанаты.
