Галкин обратился к хейтерам под фото из спортзала

Юморист Максим Галкин пошутил над хейтерами под фото из спортзала

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) обратился к хейтерам под фото из спортивного зала. Пост опубликован на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний ведущий разместил несколько кадров с тренировки. На снимках он позировал в черной майке и спортивных шортах, демонстрируя мышцы. «Хейтеры считают калории моих успехов. Я — свои подходы», — пошутил он в описании к публикации.

Подписчики восхитились внешним видом Галкина под фотографиями. «Вы так похорошели», «Красавец», «Удивляешь каждый раз», — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее в мае внешность Максима Галкина на другом видео также порадовала поклонников.