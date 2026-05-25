Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:36, 25 мая 2026Мир

В Норвегии обвинили европейских лидеров в лицемерии и двойных стандартах

Норвежский профессор Дизен обвинил Запад в лицемерии и двойных стандартах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Франк-Вальтер Штайнмайер и Александр Стубб

Франк-Вальтер Штайнмайер и Александр Стубб. Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

Политолог из Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал западных лидеров за политику двойных стандартов. Свои тезисы он опубликовал в социальной сети X.

По словам профессора, европейские политики развязали незаконные войны, поддерживают геноцид в Газе и атакуют ядерные объекты Ирана. «Они сотрудничают с лидерами ИГИЛ (ИГ, Исламское государство, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии; они свергли правительство в Киеве и заключили союз с фашистскими ополчениями; они расстилают красную ковровую дорожку для талибов и т.д.», — добавил он, отметив, что при этом европейские лидеры говорят о невозможности дипломатии с Россией, прикрываясь «ценностями».

Дизен обратил внимание, что признание законных интересов безопасности России теперь называют изменой, а войну превратили в добродетель. «Моральным считается бойкот дипломатии и утверждение, что оружие — это путь к миру», — написал он.

Профессор указал, что критиков этой политики очерняют и цензурируют. «Переговоры — это умиротворение, а война превратилась в добродетельную борьбу против зла. Захвачена ли Европа идеологическими воинственниками?» — задался вопросом политолог.

Ранее Дизен упрекнул европейских лидеров в том, что они только сейчас начали говорить о необходимости диалога с Москвой, хотя это следовало сделать еще четыре года назад. Профессор добавил, что на протяжении всего этого времени любого, кто выступал за дипломатию, подвергали цензуре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Важнейший покупатель российской нефти стал активно замещать ее

    ЦБ объяснил рост спроса россиян на наличные

    МИД Армении отреагировал на слухи о желании Еревана разорвать отношения с Москвой

    В России заявили об ожидании от Зеленского одного шага после удара возмездия

    Россияне стали чаще платить по СБП

    Космонавт оценил преимущества российского «Орлана»

    В Санкт-Петербурге часть стены 116-летнего дома проломила голову женщине

    Спасшийся от тяжелой аварии байкер сумел остановить нарушительницу на джипе

    Долю государства в пострадавшем от дронов российском порту решили продать

    «Я тебя сейчас придушу!» Ведущая «Играй, гармонь любимая!» ворвалась в пекарню и устроила скандал. Что об этом известно?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok