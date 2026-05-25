Следователи поделились видео около прибывшего из Европы заминированного газовоза

СК опубликовал видео около газовоза «Аррхениус» в Ленинградской области

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео, на котором сотрудник стоит около газовоза «Аррхениус», который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга и был заминирован. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На видео виден сотрудник СК, который что-то записывает. Далее показана обстановка вокруг газовоза. На последних кадрах следователь в кабинете разговаривает с неизвестным мужчиной.

Газовоз «Аррхениус» прибыл в порт Ленинградской области из бельгийского порта Антверпен для загрузки. Далее он должен был проследовать в турецкий порт Самсун, однако водолазы обнаружили на нем неизвестные предметы, которые оказались минами. Мины также попали на видео.