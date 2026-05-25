Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:18, 25 мая 2026Силовые структуры

Следователи поделились видео около прибывшего из Европы заминированного газовоза

СК опубликовал видео около газовоза «Аррхениус» в Ленинградской области
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео, на котором сотрудник стоит около газовоза «Аррхениус», который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга и был заминирован. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в ведомстве.

На видео виден сотрудник СК, который что-то записывает. Далее показана обстановка вокруг газовоза. На последних кадрах следователь в кабинете разговаривает с неизвестным мужчиной.

Газовоз «Аррхениус» прибыл в порт Ленинградской области из бельгийского порта Антверпен для загрузки. Далее он должен был проследовать в турецкий порт Самсун, однако водолазы обнаружили на нем неизвестные предметы, которые оказались минами. Мины также попали на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Важнейший покупатель российской нефти стал активно замещать ее

    ЦБ объяснил рост спроса россиян на наличные

    МИД Армении отреагировал на слухи о желании Еревана разорвать отношения с Москвой

    В России заявили об ожидании от Зеленского одного шага после удара возмездия

    Россияне стали чаще платить по СБП

    Космонавт оценил преимущества российского «Орлана»

    В Санкт-Петербурге часть стены 116-летнего дома проломила голову женщине

    Спасшийся от тяжелой аварии байкер сумел остановить нарушительницу на джипе

    Долю государства в пострадавшем от дронов российском порту решили продать

    «Я тебя сейчас придушу!» Ведущая «Играй, гармонь любимая!» ворвалась в пекарню и устроила скандал. Что об этом известно?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok