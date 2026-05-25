15:02, 25 мая 2026

В Санкт-Петербурге часть стены 116-летнего дома проломила голову женщине

В Петербурге штукатурка с дома 1910 года постройки рухнула женщине на голову
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге часть стены 116-летнего дома проломила голову прохожей. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Речь идет о доме 1910 года постройки, расположенном по адресу Малая Монетная улица, 9/21 — штукатурка с него рухнула женщине на голову. В результате пострадавшую госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Уточняется, что вскоре после случившегося на место прибыли городские службы и глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков. Опасный участок тротуара огородили.

По факту ЧП прокуратура начала проверку.

Ранее в мае аналогичный случай произошел возле здания Центральной детской библиотеки имени Пушкина на Большой Морской, 33. Пострадавшего мужчину с тяжелой травмой головы увезли в реанимацию.

