На Западе пришли в ярость из-за игнорирования СМИ удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Журналист ван де Бейк обвинил СМИ в игнорировании атаки ВСУ на колледж в ЛНР

Западные СМИ эмоционально освещают последствия ударов возмездия Вооруженных сил (ВС) России по военным объектам на Украине, но в то же время игнорируют удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педагогического университета. Об этом заявил нидерландский журналист Эрик ван де Бейк на своей странице в социальной сети X.

По словам журналиста, западные издания опубликовали эмоциональные репортажи о последствиях российских ударов по военным целям на Украине.

«Однако они не показали никаких изображений погибших и раненых в результате украинской атаки с помощью дронов по студенческому комплексу в Луганске, в ответ на которую был нанесен российский удар», — написал он.

Ранее глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй заявил, что Украина намеренно нанесла удар по колледжу в ЛНР, в котором находились дети. Он назвал удар ВСУ по учебному заведению в Старобельске преступлением против человечества.