12:21, 25 мая 2026Мир

В Великобритании пришли в ужас из-за удара ВСУ по колледжу в Старобельске

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украина намеренно нанесла удар по общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР), в котором находились дети. Об этом заявил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в беседе с RT, передает РИА Новости.

«Этот удар по общежитию был чрезвычайно точным. Я думаю, он был полностью намеренным. Они намеренно атаковали детей в этом общежитии. Это бы намеренный акт массового убийства», — высказался он.

Британский политик также назвал удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в Старобельске преступлением против человечества. Он призвал наказать виновных.

Ранее американский военный аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что атака ВСУ на учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР приведет к непоправимым последствиям для Украины. «Совершать подобные вещи в отношении России — это автоматически смертный приговор не только для украинского руководства, но, потенциально, и для всей Украины», — сообщил он.

