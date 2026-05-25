Бывший СССР
13:13, 25 мая 2026

ВСУ пообещали удвоить количество ударов вглубь России

Стерненко: ВСУ хотят удвоить количество ударов вглубь России
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят как минимум удвоить количество ударов вглубь территории России до конца 2026 года. Об этом заявил советник министра обороны страны Сергей Стерненко, передает «Интерфакс-Украина».

«Что касается нашего противника, он будет получать все больше и больше глубоких ударов. Думаю, что как минимум в два раза украинские удары вырастут до конца года», — сказал он.

До этого расширить географию ударов по России пригрозил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, для этой цели ВСУ будут использовать беспилотники и дальнобойные снаряды.

24 мая украинские войска ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. В ответ на это российские войска нанесли удар возмездия по военным объектам ВСУ с использованием ракет «Орешник».

