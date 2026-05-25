ВСУ пообещали удвоить количество ударов вглубь России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят как минимум удвоить количество ударов вглубь территории России до конца 2026 года. Об этом заявил советник министра обороны страны Сергей Стерненко, передает «Интерфакс-Украина».
«Что касается нашего противника, он будет получать все больше и больше глубоких ударов. Думаю, что как минимум в два раза украинские удары вырастут до конца года», — сказал он.
До этого расширить географию ударов по России пригрозил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, для этой цели ВСУ будут использовать беспилотники и дальнобойные снаряды.
24 мая украинские войска ударили по профессиональному колледжу Луганского педагогического университета в Старобельске. В ответ на это российские войска нанесли удар возмездия по военным объектам ВСУ с использованием ракет «Орешник».