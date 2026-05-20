Бывший СССР
15:41, 20 мая 2026

Зеленский пригрозил расширить географию ударов по России

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Peter Dejong / Pool / Reuters

Украина готовит расширение географии ударов по России с помощью дальнобойных снарядов и дронов. Такими мерами пригрозил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Готовим расширение географии наших санкций, которые уже хорошо зарекомендовали себя, и более ощутимое давление на Россию», — говорится в публикации.

При этом 19 мая Зеленский предложил России ввести так называемое аэропортовое перемирие.

Ранее Служба внешней разведки России сообщала, что командование Вооруженных сил Украины планирует нанести удары по РФ с территории Латвии. По данным ведомства, украинские военнослужащие разместили беспилотные системы на нескольких военных базах в республике.

