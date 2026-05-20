Великобритания запретила помогать в перевозке российского газа

Британский премьер Стармер заявил о запрете на услуги для перевозок СПГ из РФ

Власти Великобритании ввели запрет на услуги для морских перевозок сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом в парламенте в ответ на обвинения в смягчении санкций в отношении Москвы заявил премьер Кир Стармер, сообщает The Independent.

Таким образом он прокомментировал объявленное накануне, 19 мая, разрешение импорта дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Лицензия вступила в силу 20 мая и носит бессрочный характер.

Стармер назвал такое решение защитой британских потребителей, а также напомнил, что в целом в документе речь шла об ужесточении санкций. «Там речь о дополнительных ограничениях на предоставлении услуг в море при транспортировке СПГ, новые запреты на российские нефтепродукты», — подчеркнул политик.

По его мнению, лидер консерваторов Кеми Баденок намернно искажает позицию правительства, когда говорит, что некоторые санкции против России отменяются.

Ранее европейская статистическая служба сообщила о снижении импорта российского газа первом квартале в полтора раза, до 3,2 миллиарда евро.