Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:46, 19 мая 2026Экономика

Евростат подсчитал масштабы снижения импорта российского газа

Евростат: Импорт российского газа в Евросоюз снизился в полтора раза
Кирилл Луцюк

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В первом квартале 2026 года Европейский союз (ЕС) снизил закупки российского природного газа. Об этом со ссылкой на Евростат сообщило ТАСС.

Речь идет как о трубопроводной разновидности этого энергоносителя, так и о сжиженной (СПГ). Масштабы падения оцениваются в полтора раза, до 3,2 миллиарда евро.

Всего в первом квартале ЕС купил трубопроводного газа на 1,2 миллиарда евро. Для СПГ этот показатель составил два миллиарда.

В марте государства, входящие в Евросоюз, потратили на российский СПГ 933 миллиона евро. Основными покупателями стали Испания и Франция. Расходы первой оценили в 359 миллионов, а второй — в 320 миллионов. Бельгия импортировала СПГ из России на 254 миллиона.

Мартовский импорт трубопроводного газа из РФ Евростат оценил в 414 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что по итогам марта суммарная стоимость поставок сжиженного природного газа из России в страны Евросоюза достигла максимального более чем за год значения. В годовом выражении показатель увеличился на 12,5 процента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ выпустили по России управляемые авиабомбы и сотни беспилотников

    Число пострадавших при аварийной посадке самолета в российском лесу выросло

    Сына основателя Mango задержали по подозрению в его убийстве

    СК раскрыл подробности о последнем сигнале с телефона пропавшей в тайге семьи Усольцевых

    Российский «Оптомат-300» ускорил запуск FPV-дронов

    Российским водителям напомнили о рисках в жаркую погоду

    Россиянин выловил из родника пакет с телом новорожденного

    Женщина стала блогершей в 76 лет ради благополучия 16-летних дочерей

    Москвич на первой встрече отдал девушке пять слитков золота и наличные

    В Госдуме пригрозили уничтожить Литву за 15 минут после заявления главы МИД о Калининграде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok