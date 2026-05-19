Евростат подсчитал масштабы снижения импорта российского газа

Евростат: Импорт российского газа в Евросоюз снизился в полтора раза

В первом квартале 2026 года Европейский союз (ЕС) снизил закупки российского природного газа. Об этом со ссылкой на Евростат сообщило ТАСС.

Речь идет как о трубопроводной разновидности этого энергоносителя, так и о сжиженной (СПГ). Масштабы падения оцениваются в полтора раза, до 3,2 миллиарда евро.

Всего в первом квартале ЕС купил трубопроводного газа на 1,2 миллиарда евро. Для СПГ этот показатель составил два миллиарда.

В марте государства, входящие в Евросоюз, потратили на российский СПГ 933 миллиона евро. Основными покупателями стали Испания и Франция. Расходы первой оценили в 359 миллионов, а второй — в 320 миллионов. Бельгия импортировала СПГ из России на 254 миллиона.

Мартовский импорт трубопроводного газа из РФ Евростат оценил в 414 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что по итогам марта суммарная стоимость поставок сжиженного природного газа из России в страны Евросоюза достигла максимального более чем за год значения. В годовом выражении показатель увеличился на 12,5 процента.