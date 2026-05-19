13:34, 19 мая 2026

Некоторых россиян предупредили о бесполезности популярного средства для зубов

Гигиенист Сидоркович: Ирригатор никогда не заменит щетку, нить или ершик
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marius Pirvu / Shutterstock / Fotodom

Ведущий гигиенист клиники «Атрибьют» Вероника Сидоркович рассказала, что для некоторых людей использование ирригатора может быть избыточным. О бесполезности популярного средства для поддержания здоровья зубов она поговорила с «Лентой.ру».

Сидоркович предупредила, что ирригатор, подающий пульсирующую струю воды или раствора под давлением, создан для эвакуации пищевых остатков и мягкого, еще не закрепившегося налета. Он особенно полезен в двух ситуациях: при ортодонтическом лечении и при ношении протезов или имплантатов. Если у человека нет перечисленных конструкций, а межзубные промежутки доступны для нити или ершика, ирригатор не становится строго обязательным элементом ухода, а может применяться как приятное дополнение — для чувства свежести, комфорта или просто потому, что пациенту нравится сам процесс, отметила гигиенист. «Главное — не перекладывать на него задачу механического удаления налета, с которой он по определению не справляется», — добавила Сидоркович.

Врач подчеркнула, что ирригатор не способен разрушить биопленку — прочно прикрепленную к эмали бактериальную бляшку, которая и является причиной кариеса и гингивита. «Смыть ее водой физически невозможно, как невозможно отмыть струей из шланга въевшуюся грязь без механического воздействия щеткой. Поэтому ирригатор никогда не заменит щетку, нить или ершик», — заключила она.

Ранее стоматолог Энн Нгуен-Чанг призвала отказаться от чистки зубов после утреннего кофе. Она объяснила, что в этом напитке содержатся кислоты, которые могут временно размягчить эмаль.

