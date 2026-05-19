Российский боец СВО с переломом позвонка продолжил наносить удары по танкам противника

Боец СВО с переломом позвонка продолжил наносить удары по танкам противника

Российский боец специальной военной операции (СВО) на Украине Артем Лаврентьев с переломом позвонка продолжил наносить удары по танкам и пехоте противника. Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

По данным оборонного ведомства, в один из дней, выдвигаясь на огневую позицию, российские артиллеристы попали под налет беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда рядовой Лаврентьев начал вести огонь из ружья и сбил два дрона, но в результате детонации одного из них получил ранение.

«Получилось так, что один из дронов взорвался около нас. Получил ранение — перелом пальца, перелом позвонка», — вспомнил военнослужащий.

При этом он вместе с расчетом продолжил выполнение боевой задачи и только после завершения работы отправился в госпиталь. «Машина отработала по целям. И только потом уже началась эвакуация», — рассказал Лаврентьев.

Боец ушел на СВО добровольцем в 2022 году. За выполнение этой боевой задачи награжден медалью «За храбрость».

