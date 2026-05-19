Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:40, 19 мая 2026Ценности

Парикмахер показала прическу с отвалившимися после окрашивания волосами

Парикмахер-колорист Анна Дикая показала прическу с отвалившимися волосами
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @dikaya_hair

Парикмахер-колорист Анна Дикая показала прическу с отвалившимися после окрашивания волосами и расплакалась на камеру. О переживаниях она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Специалистка с никнеймом dikaya_hair рассказала, что решила осветлить волосы, однако в результате полоса в прикорневой зоне отпала. На размещенных кадрах россиянка предстала со стрижкой каре и торчащими вверх короткими волосками посередине. При этом она пожаловалась, что после каждого мытья головы пряди остаются в ее руках.

«Каждый день, я надеялась, что это закончится. Прошло два месяца, я почти без волос. Не знаю с чего начать, не знаю, чем закончить. Отращиваю, покупаю повязочки, и принимаю магний, ибо каждую помывку в моих руках огромный клок шикарного качества волос! Которые тупо ломаются в одной переосветленной полосе прикорневой зоны», — посетовала она.

Парикмахер подчеркнула, что ее профессионализм не смог защитить ее от неудачного опыта. «Ты такой же клиент, как и все. Только я еще и с такой потрясающей прической отныне», — заключила она.

В апреле парикмахер, которая отрезала клиентке длинные волосы, разгневала пользователей сети. Она сняла на камеру женщину, которая пришла с длинными волосами и захотела короткую стрижку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Забаррикадировались шкафами». Люди в масках ворвались в здание редакции «Московского комсомольца». Что там происходит?

    23-летний российский блогер стал отцом

    Сборная Португалии объявила состав на чемпионат мира-2026

    Картаполов раскрыл судьбу Латвии в случае атак ВСУ с ее территории

    Цыганов ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

    Армия США захотела дешевую ракету для Patriot

    Пропавшую москвичку нашли в диване

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов с 15-процентными скидками

    В странах Персидского залива опровергли слова Трампа об ударах по Ирану

    Российская пенсионерка решила совершить госпереворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok