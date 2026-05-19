Школьников случайно накормили грязью на благотворительном мероприятии против голода

Антонина Черташ
Фото: Gorgev / Shutterstock / Fotodom

В США учеников старшей школы случайно накормили землей на благотворительном ужине по борьбе с голодом — трое подростков успели попробовать ее на вкус, приняв за десерт. Об этом сообщает NY Post.

Инцидент произошел в школе Medomack Valley High в городке Уолдоборо, штат Мэн. В тот день на уроке естествознания ученики проводили эксперимент по изучению влияния стерилизации почвы на рост растений. Почву запекали в духовке, а затем поставили блюдо, накрытое фольгой, отдельно от остальной еды. Однако во время подготовки к благотворительному ужину в спешке его перепутали с десертом и подали школьникам.

В заявлении школы, подписанном директором Линдой Пиз, говорится, что три ученика успели попробовать запеченную грязь, но «сразу поняли, что это было, и немедленно выплюнули». Администрация подчеркнула, что это была «досадная ошибка, а не розыгрыш», и связалась с родителями пострадавших. Организаторы мероприятия глубоко сожалеют о произошедшем.

Ранее сообщалось, что студенты инженерного колледжа в Индии стали жертвами массового отравления после обеда в столовой. Причиной стала мертвая змея в еде.

