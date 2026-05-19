Цыганов ответил на критику «Гамлета» с Юрой Борисовым

Евгений Цыганов заступился за спектакль «Гамлет» с Юрой Борисовым

Актер Евгений Цыганов выступил в защиту постановки «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Его комментарий приводит Национальная служба новостей.

Цыганов подчеркнул, что творческую свободу театров могут ограничивать только внутренние критерии учреждения. По его словам, артисты лучше понимают, получилось ли задуманное на сцене.

«Я понимаю, что для Юры Борисова в этом есть определенная смелость. Когда я вижу людей, которые совершают смелые поступки, во мне это вызывает уважение», — отметил Цыганов. Он добавил, что еще не видел спектакль, но планирует его оценить и считает замечательными задействованных актеров.

Ранее народный артист России Олег Меньшиков раскритиковал «Гамлет» в МХТ имени Чехова. Он назвал спектакль театральной катастрофой и не согласился с отзывами зрителей о гениальности постановки и наличии в ней скрытых смыслов.

