Безруков снимется в экранизации знаменитого произведения Пушкина

Сергей Безруков сыграет отца Гринева в экранизации «Капитанской дочки»

Народный артист России Сергей Безруков снимется в экранизации повести «Капитанская дочка» Александра Сергеевича Пушкина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра «КИОН».

Безруков исполнит роль отца Петруши Гринева — дворянина Андрея Петровича Гринева. В актерский состав также вошли Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Антон Лапенко и другие. В качестве режиссера выступит Дмитрий Литвиненко.

Ранее сообщалось, что Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького. Актер назвал назначение большой честью и сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с труппой театра. По его словам, сразу после окончания ремонта в учреждении снова начнут давать спектакли.