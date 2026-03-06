Реклама

6 марта 2026

Безруков прокомментировал назначение худруком МХАТ имени Горького

Безруков назвал честью назначение на должность худрука МХАТ имени Горького
Ольга Коровина

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Народный артист России Сергей Безруков прокомментировал свое назначение на должность художественного руководителя МХАТ имени Горького. Его слова передает MK.RU.

«Я действительно рад, это большая честь для меня. Можно сказать, что, продолжая традиции Художественного театра, я могу развернуться», — заявил Безруков.

Актер сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с труппой театра. По его словам, сразу после окончания ремонта в учреждении снова будут давать спектакли.

Безруков также отметил, что не оставит без внимания должность художественного руководителя Московского Губернского театра, которую занимает с 2014 года. «Одно скажу: все будет хорошо. Все планы, которые мы наметили, не отменяются», — добавил он.

О назначении Сергея Безрукова на пост художественного руководителя МХАТ имени Горького стало известно 6 марта. Тогда же сообщалось, что актер, режиссер, художественный руководитель-директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

