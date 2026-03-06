Хабенский возглавил Школу-студию МХАТ вместо Богомолова

Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Актер и режиссер Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщает РИА Новости.

О назначении популярного артиста заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. С октября 2021 года Хабенский является художественным руководителем-директором МХТ имени Чехова.

11 февраля о своем увольнении из Школы-студии МХАТ попросил Любимову режиссер Константин Богомолов. Он занимал пост ректора заведения на протяжении 20 дней и после своего назначения столкнулся с критикой выпускников школы и некоторых деятелей культуры.

14 января из жизни ушел предыдущий ректор школы-студии Игорь Золотовицкий.

Ранее в феврале отказался подавать свою кандидатуру на должность ректора учебного заведения Сергей Безруков.

